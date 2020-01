Lazaro ha firmato col Newcastle, addio all’Inter dopo soli sei mesi

Valentino Lazaro non è più un giocatore dell’Inter. L’esterno austriaco ha firmato in questi minuti col Newcastle lasciando l’Inter dopo solo sei mesi

Valentino Lazaro ha lasciato definitivamente l’Inter. Secondo Fabrizio Romano per Sky Sport l’esterno austriaco in questi minuti ha firmato il contratto che lo lega agli inglesi del Newcastle, che lo ingaggiano dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. E’ durata quindi solo sei mesi l’avventura dell’ex Hertha Berlino che, arrivato nel mercato estivo, non ha mai convinto.