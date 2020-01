Lazaro giÃ  a Newcastle per le visite mediche, cessione a un passo – Sky Sports

Lazaro già a Newcastle per le visite mediche, cessione a un passo – Sky Sports

Valentino Lazaro è già partito. L’austriaco ha salutato l’Inter e secondo quanto riporta Sky Sports si trova a Newcastle per le visite mediche.

VISITE IN CORSO – Secondo quanto riporta Sky Sports UK Valentino Lazaro è già in Inghilterra per le ultime formalità necessarie a completare il suo trasferimento. L’esterno austriaco passerà dall’Inter al Newcastle in prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione. L’accordo tra le società è raggiunto e il giocatore è sul Tyneside per sottoporsi alle visite mediche.