Lautaro Martinez: «Mondiale? Storia! Rabbia per non aver dato il meglio»

Lautaro Martinez si racconta su Espn dopo la vittoria del Mondiale, sono passati già due mesi. L’attaccante dell’Inter esprime anche il suo rammarico per non aver potuto dare il massimo

ULTIMI ATTIMI − Lautaro Martinez ricorda il Mondiale: «Non ho mai più rivisto la finale. È stata una partita impressionante, abbiamo dominato per 80 minuti, è stato il massimo che abbiamo fatto al Mondiale, poi contro una rivale così importante come la Francia, con i giocatori che ha. Alla fine si è decisa ai rigori, che sofferenza! Ma Quando Gonzalo (Montiel) ha preso la palla per calciare l’ultimo rigore, eravamo convinti che l’avrebbe segnato. Ultima occasione Francia? Non ricordo dove fossi, ma il mio cuore batteva forte, per fortuna Dibu ha allungato la gamba coprendo il palo, se fosse entrata sarebbe stato un duro colpo per tutti».

RAMMARICATO − Lautaro Martinez esprime anche la sua rabbia per il problema alla caviglia: «È un trofeo che passa alla storia. È bellissimo, vederlo brillare e ti viene voglia di sollevarlo. Non vedevo l’ora che l’arbitro fischiasse per alzarlo in cielo e portarlo in Argentina, era il nostro sogno e l’abbiamo realizzato. Abbiamo lavorato tanto, sofferto tanto e ce lo siamo meritati. Mi sono sentito un po’ rammarico per non aver aiutato maggiormente i miei compagni. Come ho già detto, sono arrivato al Mondiale con un problema alla gamba che non mi permetteva neanche di calciare bene. Non so quando mi sono fatto male, avevo quel problema alla caviglia… Per fortuna è entrato Julian e ha dato alla squadra quello che io non ho potuto dare».

PERSISTENTE − Così conclude Lautaro Martinez: «In Italia giocavo già con il dolore. Quando abbiamo giocato l’ultima partita contro l’Atalanta, dopo quella partita ho sofferto tanto. Ad Abu Dhabi ho parlato con Scaloni e gli ho detto la verità, che avevo un problema alla caviglia e che era meglio che mi desse riposo per arrivare nel migliore dei modi al primo appuntamento del Mondiale».