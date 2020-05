Lautaro Martinez, zero dubbi sul Barcellona! Solo questione di tempo – MD

Lautaro Martinez, zero dubbi sul Barcellona! Solo questione...

Il Mundo Deportivo “risponde” alle frasi di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, sul possibile trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona

SITUAZIONE – Il sito del quotidiano spagnolo sembra essere certo sul futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter finirà al Barcellona questa estate. L’accordo con il giocatore già ci sarebbe. Quello tra i club non ancora, anche se sarebbe solo questione di tempo. L’affare non sarebbe sulla base dei 111 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, ma a 70 milioni più una calciatore. Niente da fare per il club nerazzurro che tramite il vicepresidente Javier Zanetti avrebbe proposto un rinnovo da 4 milioni di euro a stagione, aumentando l’attuale contratto basato a 2,7 milioni all’anno. Ai blaugrana invece, grazie anche all’opera del suo agente Beto Yagué, guadagnerebbe 7,5 milioni. Ma soprattutto giocherebbe accanto a Lionel Messi che lo ha elogiato. Un aspetto che sarebbe risultato decisivo nella decisione finale del Toro. Inutili dunque le resistenze da parte della società meneghina.