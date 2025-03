Lautaro Martinez: «Voglio vincere con l’Inter! Manca la Champions League»

Lautaro Martinez è voluto ritornare anche alla sconfitta, durissima, contro il Milan nella lotta scudetto. Poi ha chiuso guardando ai traguardi futuri.

DURA SCONFITTA – Lautaro Martinez ha provato enorme delusione al primo anno con Simone Inzaghi: «Lo scudetto perso col Milan mi ha generato tristezza. Era un momento dove eravamo vicini a vincere uno scudetto. Quella delusione parte da prima, da una partita che conosciamo bene. Alla fine abbiamo perso ed è stato un colpo durissimo per me, perché avevo creduto nel progetto Inter e in ciò che si era detto quando c’erano tante offerte. Volevo continuare a vincere, non farlo è stato un colpo duro per me. Siamo arrivati ad un passo dall’obiettivo, il lavoro era fatto bene. Ci è mancato qualcosa, ma ci si rialza lavorando di più. Devi credere in quello che fai, se non lo fai è difficile cercare di raggiungere obiettivi. Abbiamo continuato a credere in ciò che facevamo, abbiamo aggiustato ciò che è mancato. Dopo quel momento abbiamo fatto un lavoro ottimo. La gente era tutta dentro lo stadio, è rimasta anche dopo il fischio finale. Per noi è stato importante sentire l’affetto nonostante la sconfitta. In un momento complicato così la gente al tuo fianco ti fa bene, era un messaggio importante per il club e per noi».

Lautaro Martinez, i prossimi obiettivi con l’Inter!

OBIETTIVI FUTURI – Lautaro Martinez ha fiducia per il futuro: «Mi aspetto di continuare a portare trofei all’Inter, specialmente quello che mi manca. Siamo stati vicini a vincere la Champions, ma non ci siamo riusciti per una cosa o per l’altra. Dobbiamo essere realisti, abbiamo fatto un ottimo cammino ma dobbiamo alzare il livello ogni giorno aggiungendo trofei alla bacheca del club che è già molto ampia. Deve continuare a riempirsi. Come persona, voglio continuare a imparare ogni giorno, sempre restando umile come mi ha insegnato mio padre. Voglio trasmettere ai miei figli tutto ciò che ho vissuto io da quando ero bambino, quando i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare da mangiare e una palla. Come mi vedete nella vita è come mi hanno insegnato loro»