Lautaro Martinez vince il Golden Foot 2024 dopo Lewandowski!

Lautaro Martinez dopo essere arrivato nella top-10 per il Pallone d’Oro, a Monaco ha ricevuto il Golden Foot! Un prestigioso riconoscimento a tutti i campioni che si sono distinti per qualità nel corso dell’anno solare.

PREMIO PRESTIGIOSO – Lautaro Martinez ieri sera a Monaco ha ricevuto un riconoscimento importantissimo, vincendo il Golden Foot Award 2024. Un premio internazionale che celebra calciatori di spicco per la loro qualità, classe e successi sul campo. Fondato nel 2003, il Golden Foot è assegnato a calciatori di almeno 28 anni e si basa sul voto del pubblico e di una giuria di esperti. Il premio rappresenta un traguardo significativo per Martinez, che nella stagione passata ha avuto un impatto straordinario, contribuendo in modo decisivo alla vittoria dell’Argentina nella Copa America. La finale contro la Colombia ha visto Lautaro segnare il gol decisivo, consolidando la sua reputazione come uno dei migliori attaccanti in circolazione. Oltre al successo con la nazionale, il calciatore ha anche brillato in Serie A, dove ha guidato l’Inter alla conquista del titolo e si è aggiudicato il trofeo di capocannoniere.

Lautaro Martinez riceve il Golden Foot, premio per soli Campioni!

IMPORTANTE – La cerimonia di premiazione si è svolta nel Principato di Monaco, dove Lautaro Martinez ha lasciato un’impronta indelebile nella Walk of Fame, succedendo a Robert Lewandowski, vincitore della scorsa edizione del riconoscimento. Questo premio non solo sottolinea le sue eccezionali qualità calcistiche, ma rappresenta anche un riconoscimento del suo carisma e della leadership che ha dimostrato nel corso della sua carriera. Il primo a vincere questo riconoscimento, nel 2003, era stato Roberto Baggio. Con questo premio, Lautaro Martinez si conferma non solo come un protagonista nel calcio europeo, ma anche come simbolo di un’Inter in crescita, pronta a competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.