Lautaro Martinez via dall’Inter? Dal Barcellona: “Impossibile saperlo”

Lautaro Martinez è al centro dei rumors di mercato dell’Inter per il forte interesse del Barcellona (qui le parole di Setien). La situazione legata al Coronavirus e le ultime novità societarie in casa blaugrana, potrebbero cambiare la situazione. Di seguito le dichiarazioni che filtrano dagli uffici di segreteria del club spagnolo

AFFARE IN SALITA? – Lautaro Martinez e il forte pressing del Barcellona. Ecco le parole dagli uffici di segreteria a La Nacion: “Oggi è impossibile sapere cosa accadrà nel mercato dei trasferimenti. Non sappiamo quando giocheremo di nuovo o quanti soldi avremo”. A dispetto di queste parole, l’attaccante argentino dell’Inter resta il primo obiettivo, ma non si può prevedere l’andamento degli eventi nei prossimi mesi. Nello spogliatoio, sarebbe molto gradito anche il ritorno di Neymar, di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi.