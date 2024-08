Lautaro Martinez verso il forfait, c’è Taremi! In Inter-Lecce 2 cambi

Lautaro Martinez va verso il forfait per Inter-Lecce. Il Toro non si è allenato alla vigilia del match a San Siro e si riscalda Taremi.

STOP – Lautaro Martinez non si è allenato oggi alla vigilia di Inter-Lecce in quel di San Siro. Dunque, viaggia verso il forfait. Nelle prossime ore Inzaghi, insieme allo staff medico nerazzurro, faranno tutti gli accertamenti del caso per capire se rischiare o meno il capitano. Probabilmente si opterà per un turno di riposo, in maniera tale da averlo a disposizione contro l’Atalanta settimana prossima. Si tratta di un affaticamento muscolare agli adduttori. Mehdi Taremi è pronto a subentrare. L’iraniano ha fatto tutto l’allenamento e si prepara a scendere in campo dal primo minuto con Marcus Thuram. Simone Inzaghi sarà costretto, dunque, ad un cambio obbligato. L’altro dovrebbe interessare la difesa.

Per Lautaro Martinez forfait probabile per Inter-Lecce: la probabile formazione

CAMBI – Cambia allora la probabile formazione dell’Inter contro il Lecce. I nerazzurri, a caccia del successo dopo il pareggio al debutto contro il Genoa, cambieranno almeno due pedine rispetto alla sfida di Marassi. Oltre al probabile innesto di Taremi dall’inizio al posto di Lautaro Martinez, occhio anche ai cambi in difesa con Benjamin Pavard, che dovrebbe giocare al posto di Bisseck. Per il resto, riferisce Sport Mediaset, Darmian ad oggi è favorito su Dumfries. Per il resto non si cambia nulla: dentro il trio di centrocampo titolare con Dimarco come laterale di sinistra. La probabile formazione dell’Inter contro Lecce:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.