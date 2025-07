Lautaro Martinez, vacanze meritate! A fine luglio il rientro in Italia

Archiviata la stagione, è tempo di vacanze. Lautaro Martinez si sta riposando insieme alla sua famiglia prima di programmare il rientro in Italia. Oggi l’agente Camano ha tolto tutti i dubbi sul futuro, non che ce ne fossero.

RIENTRO – Lautaro Martínez sarà ancora il punto di riferimento dell’Inter per la stagione 2025/2026. L’attaccante argentino, che ha chiuso l’anno amaro, si appresta a vivere tre settimane piene di riposo in patria insieme alla sua famiglia, prima di tornare a Milano a fine luglio per iniziare la preparazione estiva. L’attaccante argentino rientrerà in Italia nell’ultima settimana di luglio, quando Chivu ha fissato l’inizio degli allenamenti alla Pinetina per iniziare a programmare la nuova stagione.

Lautaro Martinez, tempo di relax! Poi si penserà al ritorno

RIPARTIRE – A confermare la sua volontà di ripartire è stato oggi il suo agente, Alejandro Camaño, che ha ribadito come il Toro sia pronto a rimettersi in gioco con la maglia nerazzurra e guidare il gruppo anche sotto la nuova guida tecnica di Christian Chivu. Dopo un’annata intensa, culminata con la finale di Champions League e un Mondiale per Club ormai alle spalle, il numero 10 nerazzurro è pronto a caricarsi ancora sulle spalle le ambizioni dell’Inter. La società lo considera centrale nel progetto e il suo carisma nello spogliatoio sarà fondamentale in un’annata che si preannuncia ricca di impegni e aspettative.