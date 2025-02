Lautaro Martinez va incontro alla storia in Juventus-Inter! – CdS

Mancano tre giorni a Juventus-Inter e Lautaro Martinez scalda i motori per una partita, che potrebbe diventare storica per lui.

RECORD – Ad un passo dalla storia: Lautaro Martinez carico e determinato in vista di Juventus-Inter. Il derby d’Italia non è mai una partita banale, tanto meno se la Beneamata si sta giocano lo scudetto punto a punto con il Napoli. Ma si tratta di una partita dal valore doppio anche per il capitano Lautaro Martinez. Il Toro di Bahia Blanca, realizzando anche un solo gol contro la Vecchia Signora, salirebbe in doppia cifra in questo campionato diventando il primo giocatore straniero nella storia del club interista ad andare in doppia cifra di reti in sei stagioni diverse in campionato. Al momento, Lautaro Martinez è fermo a cinque campionati al pari di Mauro Icardi e Nyers. Con un gol li staccherebbe.

La scalata di Lautaro Martinez passa da Juventus-Inter

NUMERI – Dopo un inizio balbettante, Lautaro ha ripreso la sua marcia consona segnando ben otto gol nelle ultime undici partite. È rimasto a secco solamente nelle ultime tre uscite contro Milan e due volte Fiorentina, ma ha fatto comunque vedere grandi cose in termini di carisma, leadership e gioco per i compagni. Ora si prepara a Juventus-Inter, un match fondamentale in ottica scudetto per i nerazzurri. Ritornando alla classifica dei gol, Lautaro Martinez segnando domenica eguaglierebbe Christian Vieri e Boninsegna e si metterebbe poi a caccia di Altobelli (a doppia cifra per otto stagioni), Meazza e Lorenzi (quota 9).

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia