Lautaro Martinez, la tua perla vale il gol del mese di Betsson!

Lautaro Martinez è stato protagonista di una doppietta contro l’Udinese nel match vinto dall’Inter per 3-2. La seconda rete siglata dall’argentino nel corso dell’incontro è stata votata dai tifosi come la migliore del mese.

LA PRESTAZIONE – Lautaro Martinez si è sbloccato nell’ultima settimana sia sul piano del gol che dell’aspetto mentale. La proverbiale fame cui ci ha abituati da quando veste il nerazzurro è stata espressa in maniera evidente nelle due sfide contro l’Udinese e la Stella Rossa, forse anche grazie al fatto che l’argentino sia tornato al gol contro i friulani. In quell’occasione, un rimpallo fortunoso durante un contrasto con Jaka Bijol ha rappresentato il motore che ha dato impulso alla predisposizione al gol del Toro. Così, all’inizio del secondo tempo, Lautaro ha siglato un gol corrispondente a un suo marchio di fabbrica, liberandosi degli avversari con la forza per trovare lo spazio in cui indirizzare il pallone e trovare la sua prima doppietta stagionale.

Lautaro Martinez premiato per il secondo gol contro l’Udinese nell’ultima sfida di Serie A

PRIMO PREMIO – L’Inter si è così complimentata con Lautaro Martinez per aver vinto il premio Betsson Sport per il miglior gol del mese: «Un potente e preciso destro che non ha lasciato scampo al portiere dell’Udinese: la rete di Lautaro Martinez contro i friulani è stata scelta dai tifosi come Betsson Sport Goal of the Month di settembre.

Lautaro con la doppietta realizzata nel match contro i bianconeri è salito a 132 reti segnate in 289 presenze: il numero 10 interista è ad una sola lunghezza dall’eguagliare Stefano Nyers al settimo posto della classifica dei migliori marcatori all-time della storia dell’Inter.

Alla sua incredibile collezione di gol si aggiunge una straordinaria rete che ha permesso ai nerazzurri di vincere per 3-2 su un campo ostico.

Una perla che i tifosi hanno scelto come gol più bello di settembre: rivediamo il Betsson Sport Goal of the Month!»