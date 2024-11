Lautaro Martinez trascinatore anche dell’Argentina! All’Inter gestione obbligata – CdS

Dopo aver trascinato l’Argentina alla vittoria, Lautaro Martinez torna all’Inter con l’obiettivo di ritrovare la continuità mancata in questo inizio di stagione. Come specificato questa mattina dal Corriere dello Sport, dopo due partite giocate da titolare in Nazionale, Simone Inzaghi dovrà gestirlo contro Verona e Lipsia.

TRASCINATORE – Lautaro Martinez continua a confermarsi come uno dei migliori attaccanti al mondo, protagonista assoluto sia con la maglia dell’Argentina che con quella dell’Inter. Il “Toro” ha recentemente raggiunto quota 32 gol con l’Albiceleste, eguagliando un mito come Diego Maradona e consolidando il suo ruolo di leader nella squadra di Lionel Scaloni. Con 11 reti in 16 partite nel 2024 e il titolo di capocannoniere nella Copa América, l’attaccante ha scalzato definitivamente Julian Álvarez, guadagnandosi la fiducia totale del commissario tecnico.

INIZIO DI STAGIONE – Nonostante la brillantezza con la nazionale, la stagione di Lautaro Martinez all’Inter è stata finora caratterizzata da alti e bassi. Il 2024 si era aperto con il lungo digiuno casalingo di 249 giorni a San Siro, interrotto solo a novembre con il gol contro il Venezia. In Serie A, Lautaro Martinez ha collezionato 6 reti, un bottino non in linea con le aspettative create dalla sua eccellente annata precedente. La causa principale sembra essere la stanchezza accumulata nei mesi estivi, complici i numerosi impegni ravvicinati con club e nazionale.

Di ritorno all’Inter, ora il nodo della stagione

GESTIONE – Per l’Inter, il rilancio di Lautaro Martinez passa non solo dalla gestione fisica ma anche dal supporto della squadra nel costruire azioni più fluide e incisive. Se Lautaro Martinez riuscirà a ritrovare la brillantezza che lo ha contraddistinto con l’Argentina, i nerazzurri potranno contare su un attaccante capace di decidere le sorti della stagione, sia in Serie A che in Europa. Il “Toro” è pronto a ripartire. Con la maglia dell’Argentina ha dimostrato di saper essere decisivo nei momenti che contano, e ora vuole fare lo stesso con l’Inter. Inzaghi, intanto, prepara con attenzione una gestione obbligata nelle prossime due sfide contro Verona e Lipsia.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia