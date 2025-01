Lautaro Martinez sta tornando: un chiaro segnale all’Inter! – CdS

L’Inter ritrova Lautaro Martinez. Dopo un inizio di campionato incerto sta ritrovando i gol e la fiducia in se stesso. Il Corriere dello Sport analizza lo stato di forma del ‘Toro’.

PERIODO DIFFICILE – Lautaro Martinez ha ritrovato l’Inter. Sembra essere ritornato sui livelli della passata stagione. In verità non ha mai abbandonato la scena e si è preso sempre le sue responsabilità da Capitano vero. In un momento dove l’Inter appare in difficoltà per i numerosi infortuni e affaticata per i tanti impegni, ecco l’argentino ritrovare la forma migliore. Tra la Copa America in estate, le vacanze ridotte, una preparazione eseguita in parte, il ‘Toro’ sembra vivere ora il suo momento migliore o quasi. Dopo l’exploit della passata stagione dove Lautaro Martinez ha trascinato l’Inter a suon di gol, ora sembra aver ritrovato la forma fisica ideale. In questo inizio di stagione è stato spesso bersagliato dalla stampa a causa del suo scarso rendimento in campo ma soprattutto per i pochi gol realizzati. Anche il capitano dell’Inter ha ammesso di essere stato in un periodo non facile da gestire.

Lautaro Martinez e L’Inter tornano sugli stessi binari

FORMA RITROVATA – Lautaro Martinez non ha mai staccato la spina. Simone Inzaghi, quest’anno, gli ha dato un’altra veste. Se l’anno scorso è stato il bomber, in questo campionato il Toro è il collegamento tra attacco e centrocampo. I pochi gol segnati fino ad ora, non sono solo frutto di uno stato psico-fisico non ottimale ma sono dovuti anche al lavoro instancabile del capitano dell’Inter in mezzo al campo. Tutto questo lavoro ha permesso a Marcus Thuram di diventare momentaneamente il terminale più prolifico dell’Inter. Il Toro ha trovato 3 centri nelle ultime 5 gare. Prima contro il Cagliari a fine 2024, poi mette una firma anche nel derby di Supercoppa. Negli incontri più recenti ‘provoca’ il gol di Darmian contro il Venezia. Infine la gara con il Bologna: sigla il 2-1 che certifica una prova ottimale del giocatore a 360°. Domani sera contro l’Empoli, il Toro, potrebbe nuovamente fare la differenza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno