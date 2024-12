Lautaro Martinez torna al gol e scherza: «Finalmente!»

L’Inter ha vinto per 3-0 contro il Cagliari e Lautaro Martinez ha ritrovato il sorriso con il gol nel secondo tempo. L’argentino ha scherzato su Instagram con il suo post.

GOL – Lautaro Martinez ha sbagliato tanto in Cagliari-Inter ma fortunatamente si è sbloccato nel secondo tempo grazie ad un assist al bacio di Nicolò Barella. In scivolata ha beffato i difensori e poi si è lasciato andare per la sua sesta rete in campionato. Poco per chi rappresenta nella Serie A il Toro, sicuramente rimane un punto da cui ripartire per cercare di migliorare. L’obbligo a questo punto diventa quello di migliorare le prestazioni che fino ad ora non sono state del tutto convincenti.

Lautaro Martinez ritrova il sorriso: il commento dopo il gol

SOSPIRO DI SOLLIEVO – Nel secondo tempo Lautaro Martinez ha tirato un sospiro di sollievo dopo due errori clamorosi davanti alla porta protetta da Scuffet. Ha ritrovato la rete e si è liberato di un peso che sembrava veramente enorme fino a quel momento. L’argentino lo ha riconosciuto e ha scritto questo nel suo post di Instagram a fine match: «Importante vittoria nell’ultima partita di questo grandissimo 2024. Ora recuperare tutte le energie e ci vediamo l’anno prossimo a Riyadh. FINALMENTE!». L’appuntamento ora è per il 2 gennaio: semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta.