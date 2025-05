Lautaro Martinez: «Thuram? Fuori rapporto puro. La finale di Istanbul ci ha insegnato tante cose»

Lautaro Martinez racconta il suo rapporto con Marcus Thuram. Poi il Toro, a due giorni da Psg-Inter, ritorna sulla finale del 2023 col Manchester City.

VALORE – Su TNT Sports, Lautaro Martinez orgoglioso per gli ultimi anni dell’Inter: «Per noi questi ultimi anni sono stati importantissimi al livello di obiettivi, abbiamo raggiunto due finali in tre anni, questo è un grande valore. In una competizione come la Champions League affronti squadre difficili e giochi in stadi difficili. Affronteremo al meglio la finale col Psg».

PRECEDENTE – Lautaro Martinez sulla finale del 2023: «La sconfitta col Manchester City ci ha lasciato tante cose da imparare, siamo più maturi, ma ciò ci deve dare consapevolezza e rispetto, che ci siamo guadagnati. Dobbiamo essere positivi, stare uniti e preparare al meglio questa finale».

THURAM – Poi racconta Lautaro il segreto con Tikus: «Importante ritrovarsi così con un compagno, è molto bello, perché anche fuori dal campo riesci a parlare in maniera concreta e in modo puro, dicendoci le cose in faccia. Quando uno ti vuole bene gli dici cose solo per migliorare».

BARCELLONA – Infine, Lautaro Martinez ripercorre quell’epica semifinale: «Ero distrutto, mi faceva male la gamba, il muscolo si era rilassato e avevo un dolore incredibile, ma con l’adrenalina della partita il dolore era passato, ma ho passato due giorni senza alzarmi. Siamo orgogliosi di giocare un’altra finale».