Lautaro Martinez e Taremi a lavoro con l’Inter ma a parte: il motivo

L’allenamento dell’Inter, a tre giorni dalla sfida contro la Roma, si è appena concluso. Arrivano importanti novità su Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, tornati dagli impegni con Argentina e Iran.

DI NUOVO A LAVORO – Finalmente Simone Inzaghi riabbraccia tutto il suo gruppo, con l’Inter che oggi pomeriggio si è allenata ad Appiano Gentile al completo. Tutti i calciatori impiegati dalle rispettive Nazionali negli ultimi dieci giorni hanno fatto ritorno a Milano, compresi Lautaro Martinez e Mehdi Taremi. Per loro i viaggi più lunghi e impegnativi, con Argentina e Iran impegnate nelle doppie sfide delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, rispetto agli altri compagni alle prese con la Nations League in Europa. Sono proprio i due attaccanti gli ultimi ad essersi uniti all’Inter, che lavora sodo per preparare la sfida di domenica sera contro la Roma.

Inter Lautaro Martinez e Taremi

ALLARME? – Il focus non può che essere su Lautaro Martinez, finalista del Pallone d’Oro del 2024, tra i protagonisti dell’Inter più attesi dopo la sosta. L’allenamento, il primo al completo in vista del match contro la Roma, si è appena concluso e l’argentino, insieme al compagno d’attacco Taremi, ha lavorato a parte rispetto al resto del gruppo nerazzurro. La notizia potrebbe mettere in allarme i tifosi dell’Inter, che si sarebbero aspettati di vedere i due già subito immersi nella sessione completa.

MOTIVAZIONI – Ma niente paura, perché il motivo è legato proprio alle tempistiche del rientro dalla Nazionale. Come specificato sopra, infatti, Lautaro Martinez e Taremi sono stati gli ultimi a rientrare e per questo Inzaghi ha scelto per loro un lavoro differenziato. Domani mattina, dopo un po’ di sano riposo questa sera, torneranno ad allenarsi a pieno regime, iniziando anche a provare qualcosa a livello tattico in vista della sfida agli uomini di Ivan Juric. Queste le notizie che filtrano da Sky Sport al termine dell’allenamento dell’Inter, oltre ovviamente alla notizia dell’infortunio di Piotr Zielinski.