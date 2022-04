Lautaro Martinez strano ma vero: con la Roma ancora a secco. L’Inter spera

Lautaro Martinez non ha ancora mai segnato contro la Roma. Dunque, in vista del match di San Siro c’è un tabù da sfatare. Sette incontri zero gol

MANCA LA ROMA − Lautaro Martinez, in Inter-Roma c’è un tabù da sfatare: il gol. Contro la formazione giallorossa, Lautaro Martinez non ha ancora mai segnato. Si tratta di un dato piuttosto sorprendente per uno abituato a timbrare contro le big della Serie A: Juventus (tre gol), Milan (5), Napoli (4) e Lazio (2). Da quando è arrivato all’Inter (estate 2018), il Toro non è mai riuscito a segnare una rete contro la Roma. Sono 68 i centri totali dell’argentino con la maglia nerazzurra, zero proprio contro i prossimi avversari.

TABÙ − Le occasioni per Lautaro Martinez non sono ovviamente mancate. Il Toro ha giocato sette partite complessive contro la Roma non riuscendo mai a concretizzare. In questa stagione, ha assistito dalla panchina al rotondo 3-0 dell’Olimpico; mentre, è entrato a gara in corso durante l’ultimo confronto in Coppa Italia. C’è dunque un tabù da rompere per Lautaro Martinez, in striscia positiva da due partite contro Spezia e Milan (tre gol in assoluto). Domani per la prima volta in questa stagione partirà da titolare contro la formazione di José Mourinho. Un buon auspicio per sbloccarsi una volta per tutte.