Lautaro Martinez nella storia dell’Inter! Record ed MVP nella notte di Rotterdam

Lautaro Martinez questa sera ha messo la firma su una vittoria fondamentale per la sua squadra, segnando il gol del definitivo 2-0. Questa rete ha permesso all’argentino di infrangere un altro record prestigioso. Inoltre, ha anche vinto il premio MVP della partita.

VERO LEADER – Lautaro Martinez con il gol segnato contro il Feyenoord è ufficialmente diventato il miglior marcatore nella storia dell’Inter in Coppa dei Campioni/Champions League. L’attaccante argentino ha raggiunto quota 18 gol nella competizione, superando la leggenda nerazzurra Sandro Mazzola, fermo a 17. Nel primo tempo ha più volte messo in difficoltà la difesa del Feyenoord, sfiorando la rete in un paio di occasioni. Poi, al 50’, il momento decisivo: servito da Barella, Lautaro ha controllato con precisione e ha battuto il portiere avversario con un tiro secco e preciso.

Lautaro Martinez MVP della partita!

IL MIGLIORE – Oltre al record storico, Lautaro Martinez ha anche vinto il premio MVP della partita, a coronamento di una prestazione da vero trascinatore. Il capitano nerazzurro non si è limitato solo al gol: ha lottato su ogni pallone, ha guidato l’attacco con intelligenza e ha dato il massimo per la squadra. L’obiettivo è portare l’Inter il più avanti possibile nella competizione e magari alzare di nuovo un trofeo internazionale