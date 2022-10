Lautaro Martinez ‘sotto controllo’: le sensazioni verso Inter-Barcellona – Sky

Lautaro Martinez è uscito malconcio dalla sfida fra Inter e Roma. Da Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport, arrivano le ultime sulle condizioni dell’argentino

SOTTO CONTROLLO – Lautaro Martinez è in dubbio per Inter-Barcellona, dopo il problema accusato nel corso della sfida contro la Roma. Matteo Barzaghi, su Sky Sport, fornisce le ultime notizie sulle condizioni dell’argentino: «Lautaro Martinez ha un affaticamento muscolare. Ieri è uscito affaticato dalla sfida contro la Roma. Per ora la situazione è sotto controllo, ma se i fastidi dovessero perdurare anche domani si potrebbe decidere di effettuare degli esami. Spetterà poi ad Inzaghi se schierarlo e per quanto contro il Barcellona, ricordando anche che sabato c’è il Sassuolo in campionato».