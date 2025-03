Lautaro Martinez, sospiro di sollievo per l’Inter: l’esito degli esami

L’Inter sottopone Lautaro Martinez agli esami strumentali dopo lo stop per infortunio. Il club nerazzurro tira un mezzo sospiro di sollievo di fronte all’esito: ecco le condizioni del capitano.

IL PROBLEMA – Riflettori puntati su Lautaro Martinez, che dopo l’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta lamenta un problema fisico. Il presunto infortunio ha costretto il capitano dell’Inter a restare fuori dalla disponibilità di Lionel Scaloni per gli impegni dell’Argentina. La sosta per le Nazionali, dunque, ha permesso all’attaccante di iniziare subito le terapie per ritornare in forma. Tuttavia, è necessario indagare a fondo sul problema fisico, anche per poter conoscere le tempistiche del rientro. Per questo l’Inter ha sottoposto l’attaccante agli esami strumentali questa mattina, come da programma.

Lautaro Martinez, ecco l’entità dell’infortunio del capitano dell’Inter

IL VERDETTO – L’esito degli esami strumentali ai quali Lautaro Martinez si è sottoposto in mattinata ha evidenziato un risentimento ai flessori. A spiegarlo è Andrea Paventi, in collegamento con Sky Sport 24. Il giornalista informa che il problema fisico dell’attaccante argentino è, fortunatamente, già in via di guarigione. Al contrario di quanto emerso dagli accertamenti di Denzel Dumfries, dunque, il capitano nerazzurro dovrebbe fermarsi meno del previsto. L’Inter può così tirare un sospiro di sollievo, considerando che l’infortunio di Lautaro Martinez è meno grave del previsto. Simone Inzaghi perde il suo argentino ma per un tempo ristretto. Intanto, in attesa che la sosta per le Nazionali finisca, altri infortunati recuperano per il prossimo match di campionato contro l’Udinese.