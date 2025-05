Lautaro Martinez col sorriso! Inzaghi ritrova il suo capitano

A pochi giorni dalla finale di Champions League tra Psg e Inter, in casa nerazzurra si sorride anche grazie al ritorno di Lautaro Martinez a pieno regime.

RITORNO – Buone notizie per l’Inter a pochi giorni dalla finale di Champions League. Lautaro Martínez si è allenato regolarmente con il gruppo nel pomeriggio di oggi ad Appiano Gentile, partecipando all’intera seduta e mostrando segnali di pieno recupero. Durante il media day, l’attaccante argentino è apparso sereno e sorridente, scambiando battute con i giornalisti presenti. Un clima disteso ma concentrato, segno che la tensione della vigilia è ben gestita dal gruppo nerazzurro.

Lautaro Martinez, battute e sorrisi! Inzaghi ritrova il suo capitano

DECISIVO – Il capitano sarà titolare nella finale di sabato contro il Paris Saint-Germain, guidando l’attacco nerazzurro in uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Insieme all’attaccante argentino, ci sarà Marcus Thuram. I due non giocano insieme dalla semifinale di Champions League contro il Barcellona. Dopo aver saltato le ultime gare di campionato per precauzione, il Toro ha ritrovato la miglior condizione proprio nel momento decisivo. Per Simone Inzaghi si tratta di una conferma fondamentale: il numero 10 argentino, leader tecnico ed emotivo della squadra, è pronto a prendersi la scena nella notte di Monaco.