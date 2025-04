Lautaro Martinez tra sogni e record: punta due grandi ex Inter!

Lautaro Martinez sta vivendo una stagione un 2025 da assoluto protagonista e in Champions League si sta rivelando più che decisivo. Punta ad un record e mette nel mirino due ex super attaccanti dell’Inter.

TOP SCORER – Dopo una prima parte di stagione sottotono, Lautaro Martinez sta avendo un exploit grandioso in questo 2025. Il Toro non vuole fermarsi, tanto da volersi consacrare adesso anche in Champions League. Finora il capitano nerazzurro ha messo a referto sette gol, salendo anche in cima alla classifica dei cannonieri all-time dell’Inter nella storia della Champions/Coppa dei campioni: 19 centro complessivi. Superato il record dell’iconico Sandro Mazzola, che si era fermato a 17. Contro il Bayern Monaco, è stato autore di una prestazione grandiosa, sbloccando il match con un esterno destro favoloso e poi avviando l’azione per il secondo gol, che ha portato la firma di Davide Frattesi. Ma l’obiettivo è continuare a sognare.

Lautaro Martinez vede due grandi della storia dell’Inter

DUE EX – Ecco perché Lautaro Martinez, già da domani, vorrà incrementare il suo bottino di reti in questa edizione della Champions League. L’ultimo giocatore dell’Inter a segnare più di sette gol in una singola edizione del trofeo è stato Samuel Eto’o nella stagione 2010-11 (otto gol). Mentre il record, ad oggi, resta in mano al connazionale Hernan Crespo, che nella stagione 2002-03 spinge l’Inter fino alle semifinali di Champions League realizzando la bellezza di nove reti. Lautaro ha tutte le carte in regola per infrangere questi due numeri.