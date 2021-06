Lautaro Martinez, Simeone spinge per l’ingaggio. Depay in pole – SM

Secondo quanto rivelato da ‘Sport Mediaset’, l’Inter starebbe puntando l’olandese Memphis Depay. Il suo arrivo, però, si concretizzerebbe soltanto nel caso di una partenza di Lautaro Martinez, cercato da Simeone per il suo Atletico Madrid.

CAMBIO IN ATTACCO – Mercato molto attivo in casa Inter, soprattutto per quanto riguarda le uscite. Dopo le voci su un addio di Achraf Hakimi (vedi articolo), tornano di moda anche quelle di una possibile partenza di Lautaro Martinez. L’argentino sarebbe il colpo richiesto da Diego Simeone all’Atletico Madrid, con la società pronta a mettere sul tavolo ottanta milioni di euro. Nel caso che la trattativa dovesse andare avanti e concretizzarsi, ecco allora che i nerazzurri avrebbero già individuato il suo sostituto. Memphis Depay, in scadenza con il Lione. È necessario sottolineare che, sebbene si tratti di un giocatore a costo zero, l’ingaggio sarebbe più alto di quello di Lautaro Martinez post rinnovo contrattuale. Inoltre sull’olandese è forte anche l’interessamento del Barcellona.

Fonte: Sport Mediaset – Marco Barzaghi