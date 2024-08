Lautaro Martinez, shooting in Duomo. C’entra il rinnovo con l’Inter?

Lautaro Martinez compare in Piazza Duomo, tra una folla di fan, intento a registrare un video clip. Potrebbe c’entrare l’ufficialità del rinnovo con l’Inter.

PROTAGONISTA – Lautaro Martinez è ormai una delle leggende della Milano nerazzurra. La fama di leader e capitano dell’Inter lo precede, soprattutto dopo l’ultima fenomenale stagione disputata da assoluto protagonista in Serie A. Tornato in anticipo dalle vacanze per unirsi il prima possibile al ritiro dell’Inter, l’attaccante argentino è impaziente di iniziare un’altra avventura. I fantasmi di un’ipotetica separazione dai colori nerazzurri sono ormai lontani e, forse, non sono davvero mai esistiti. Lautaro Martinez, infatti, ha raggiunto l’intese per rinnovare il suo matrimonio con l’Inter già prima di partire per la Copa America, poi vinta ancora da protagonista.

Lautaro Martinez attore in Duomo: cosa bolle in pentola?

VIDEO – E proprio sul rinnovo di contratto di Lautaro Martinez potrebbero esserci interessanti novità all’orizzonte. Da tempo, infatti, è noto che il capitano e l’Inter hanno individuato un accordo, messo già anche nero su bianco come spiegato direttamente da Giuseppe Marotta. A mancare è solo l’ufficialità del prolungamento, che a detta di molti sarebbe arrivata col ritorno a Milano di Lautaro Martinez. Praticamente adesso, quindi. E lo shooting in Piazza Duomo non fa altro che confermarlo.

Lautaro Martinez, infatti, è stato avvistato ieri in uno dei principali e storici luoghi di Milano, intento a registrare un video. Potrebbe certamente trattarsi di qualche campagna promozionale ma, considerando il periodo, è molto probabile che le riprese con il capitano dell’Inter protagonista servano proprio a lanciare l’ufficialità del suo rinnovo. Non è escluso, infatti, che il club nerazzurro scelga di rendere pubblico il prolungamento dell’argentino prima dell’esordio in Serie A, che avverrà tra una settimana esatta. Non resta, quindi, che attendere, gustandosi un piccolo dietro le quinte, pubblicato su TikTok da una fan presente durante le registrazioni.