Lautaro Martinez sente il rumore dei nemici: doppio scontro diretto − CdS

Lautaro Martinez è atteso da una settimana non banale con gli scontri contro Brasile prima e Juventus poi. Ovvero i nemici di una vita. Il Toro dei due mondi, quello meraviglioso all’Inter e quello meno brillante con l’Argentina.

DUE MONDI − Lautaro Martinez inizia una settimana non banale: martedì ci sarà lo scontro al Maracanà contro il Brasile (ore 1.30 italiane) e domenica alle 20.45 il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Insomma, per il capitano nerazzurro due test ad alto coefficiente di difficoltà e importanza. Ma l’eroe dei due mondi ha un bilancio nettamente diverso tra Inter e Argentina. Con l’Inter ha segnato 39 gol nelle ultime 64 partite, ben 14 su 16 in questo mirabolante inizio di stagione. Con l’Albiceleste, invece, non segna da un anno e mezzo: l’ultimo gol quello all’Honduras nel settembre del 2022. Il Toro è rimasto a secco nelle ultime 14 partite. E se all’Inter il posto da leader indiscusso è più che garantito, in Nazionale tocca sudare e non poco vista la concorrenza agguerrita di Julian Alvarez. Numeri chiari anche nel minutaggio: in queste qualificazioni iridate ha giocato solo una partita intera su cinque e in sole due occasioni è partito titolare. Martedì ci sarà Brasile-Argentina, già match molto importante, vista la sconfitta dell’Albiceleste nell’ultima uscita contro l’Uruguay alla Bombonera. Il girone è difatti diventato equilibratissimo con le prime cinque nazionali raccolte in altrettanti punti. Lautaro Martinez traccia la strada: prima ritrovare il sorriso con l’Argentina e poi continuare l’ascesa a bomber d’Italia e d’Europa con l’Inter. Il rientro a Milano è previsto tra giovedì e venerdì.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia