Lautaro Martinez segna subito: Argentina avanti contro Paraguay

GOL! – Lautaro Martinez a segno in Paraguay-Argentina. Il capitano dell’Inter, schierato titolare da Lionel Scaloni insieme a Leo Messi e Julian Alvarez, ha portato in vantaggio i suoi. Qualche minuto di attesa per Lautaro, che inizialmente era stato segnalato in fuorigioco. Ma dopo revisione al Var, il gol è stato convalidato. Arriva subito la risposta in nazionale per Lautaro, beccato da qualche tifoso dopo la prestazione negativa contro il Napoli, nell’ultima uscita dell’Inter di campionato. Il Toro ringrazia il suggerimento del centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez per portare in vantaggio la Seleccion all’undicesimo di gioco.