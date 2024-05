Lautaro Martinez: «Inter, scudetto vinto in casa del Milan meraviglioso!»

Lautaro Martinez è tra gli ospiti di Fabio Fazio per la nuova puntata di “Che Tempo Che Fa”. Su Canale NOVE il capitano nerazzurro ha parlato della straordinaria stagione coronata con la vittoria del ventesimo scudetto.

GRANDE EMOZIONE – Lautaro Martinez si presenta abbastanza emozionato dagli studi di “Che Tempo Che Fa”: «Io agitato? Un po’! È la prima volta che vengo qui in un talk show. Thuram dice che sorrido poco? È vero, me lo dice anche mia moglie (ride, ndr). Sono troppo ordinato, mi dà tranquillità. Il soprannome Toro? In Argentina giocavo in maniera diversa, prima giocavo trequartista, poi ho fatto la punta. Oggi all’Inter cambio costantemente, certe volte gioco più per la squadra oppure resto più sui centrali. I miei figli sono tifosi dell’Inter dalla nascita. Il 31 ottobre 2018 ho fatto l’esordio in Argentina, sono entrato al posto di Diego Milito che usciva dal campo. Mi ha dato una grande mano perché avevo 17-18 anni. Lui arrivava dall’Inter e mi ha insegnato tanto. Numero di maglia? Ho chiesto a Piero Ausilio se potevo usarlo dato che era libero».

FINALE CHAMPIONS LEAGUE – Lautaro Martinez torna a parlare della finale persa contro il Manchester City: «La scorsa stagione abbiamo fatto un cammino in Europa che è stato fondamentale. È stato sicuramente difficile perché ci sono giocatori forti e importanti, non è facile. Noi sin dalla fase a gironi abbiamo giocato partite difficili. Il mio gol più difficile in carriera? Quello in semifinale di Champions League contro il Milan! L’Inter non ci arrivava da un po’ di tempo. Il sogno più grande dopo aver vinto tutto con l’Inter e l’Argentina, è la Champions League».

Ventesimo scudetto, stagione indimenticabile per Lautaro Martinez!

STAGIONE SPETTACOLARE – Lautaro Martinez con estrema felicità parla della straordinaria stagione: «Due anni fa siamo stati vicino a vincere il ventesimo scudetto, quest’anno il principale obiettivo era vincere la seconda stella. Abbiamo sofferto tantissimo e dopo tanto sacrificio ce l’abbiamo fatta! Vincere il derby e scudetto insieme? Facevamo i calcoli , per noi è stato tutto speciale. Vincere la seconda stella e nel derby a casa loro, quindi per noi è stata una cosa meravigliosa. Siamo entrati nella storia di questo grande club e per noi è una cosa importantissima. Nel giorno della partita la mattina della partita siamo usciti ad allenarci perché ogni ritiro che facciamo al mattino ci svegliamo insieme, facciamo colazione insieme e ci siamo allenati sotto la pioggia. Ho sentito subito i miei familiari in Argentina, erano tutti molto contenti perché abbiamo sofferto tanto due anni fa quando ha vinto il Milan. Quindi per noi lo scudetto è stato speciale, non ce lo dimenticheremo mai».