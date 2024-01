Lautaro Martinez scalpita: le sensazioni alla vigilia di Inter-Verona − Sky

Lautaro Martinez ritornerà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di domani tra Inter e Verona. Il Toro scalpita per iniziare dall’inizio.

RIENTRO − Lautaro Martinez e Federico Dimarco disponibili per Inter-Verona. Il Toro scalpita per essere impiegato sin dall’inizio, ma l’allenamento di oggi pomeriggio sarà importante per capire il contributo che i due rientranti potranno dare alla causa. A riferirlo Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24. Nel caso cui Inzaghi non volesse rischiare Lautaro, pronta nuovamente la coppia Arnautovic-Thuram.