Lautaro Martinez, scade la clausola: Barcellona e rinnovo lontani – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea la delicatezza della situazione Lautaro Martinez. Il Barcellona difficilmente pagherà la clausola entro oggi. Ma anche l’Inter non intende mettergli fretta per il rinnovo di contratto

TEMPO SCADUTO – Il rigore sbagliato col Bologna è lo specchio della fragilità attuale di Lautaro Martinez. Ma la delusione maggiore, forse, arriva da Barcellona. Ormai non ci sono più i tempi per chiudere un affare di cui si parla dallo scorso ottobre. Stasera si chiude la finestra che permette all’argentino di avvalersi della clausola da 111 milioni di euro concordata con l’Inter due estati fa. Impossibile pensare che Josep Maria Bartomeu e il suo staff organizzino con i vertici nerazzurri una trattativa-lampo. Il club milanese non ha mai accettato l’idea di scendere sotto quota 90 milioni, ammettendo al massimo l’inserimento di un giocatore nella trattativa.

SLITTA ANCHE IL RINNOVO? – Lautaro Martinez deve fare i conti con un presente ricco di difficoltà. Negli ultimi 20 giorni qualcosa è cambiato nel suo rapporto con l’Inter. Anche perché certe sue prestazioni hanno fatto storcere la bocca. A cominciare dalla prova opaca nel ritorno della semifinale di Coppa Italia a Napoli, per continuare con le seguenti partite in chiaroscuro: nessuno discute l’impegno, ma i fatti dicono che il rendimento è calato inesorabilmente. Un disagio interiore che non passa inosservato. Nessun ripensamento sul suo valore e sul suo attaccamento alla maglia, ma evidentemente il ‘Toro’ non è sereno. Meglio, allora, rinviare a tempi migliori la discussione sul nuovo contratto. Perché la direzione più probabile è quella. In principio Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avevano pensato di mettere subito tranquillo il ragazzo, proponendogli di avviare con celerità la trattativa per prolungare il legame sino al 2025.

OFFERTA – Ma gli ultimi avvenimenti consigliano cautela. I dirigenti dell’Inter sanno bene che nella testa dell’entourage di Lautaro Martinez ci sono quei 10 milioni di euro netti proposti dal Barcellona per portarlo in Catalogna. Attualmente il ‘Toro’ ne guadagna 2,4 a stagione, più bonus. Ma da qualche mese quelle cifre non riflettono più il suo reale valore. La nuova proposta giocherebbe così al raddoppio: 5 milioni netti a stagione per il prossimo quinquennio. La questione, prima o poi, diventerà d’attualità.

FUTURO IN NERAZZURRO? – Nel frattempo, l’Inter deve tenere d’occhio anche la situazione del Barcellona. La politica di austerity, imposta ai club dal presidente della Liga Javier Tebas, limita parecchio il club catalano. Dalla Spagna tengono ancora la porta aperta, ma non è detto che un secondo tentativo vada a buon fine con queste premess. L’Inter, comunque, conta di rivedere al più presto il sorriso sul volto di Lautaro Martinez. Ora tocca a lui fare il resto, anche per sgombrare il campo da pericolosi dubbi. Che non fanno bene a nessuno.

