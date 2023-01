Lautaro Martinez: «Sacchi, errori che cambiano partite e classifiche! Adesso…»

Lautaro Martinez è tornato a parlare di Monza-Inter terminata sul risultato di 2-2 ma con l’errore grossolano di Luca Sacchi sul gol di Francesco Acerbi. L’attaccante argentino su Sportmediaset attacca duramente l’arbitro.

ERRORI DECISIVI – Lautaro Martinez attacca duramente l’arbitro per il grande errore commesso sul gol di Francesco Acerbi: «Lui (Luca Sacchi, ndr) può aspettare anche tre secondi per fischiare. Sono errori che cambiano le partite e le classifiche. Abbiamo parlato tanto in settimana che abbiamo recuperato e preparato bene la partita, dopo la vittoria con l’Atalanta prima del Mondiale e quella contro il Napoli era importante continuare su questa strada per non perdere la distanza con quelli che sono davanti a noi. Adesso dobbiamo pensare ad analizzare tutti gli errori che abbiamo commesso e lavorare a testa bassa».