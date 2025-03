Lautaro Martinez ‘ruba’: «A Kane il colpo di testa. E a Thuram questo!»

Lautaro Martinez ha giocato con DAZN. Il capitano dell’Inter, incalzato su alcuni suoi illustri colleghi, ha risposto in questo modo in merito alle loro abilità e caratteristiche. Ecco cosa ruberebbe al compagno di squadra Marcus Thuram.

KERMESSE – In estate l’Inter giocherà il Mondiale per Club e nel girone eliminatorio si troverà contro River Plate, Monterrey (squadra messicana) e Urawa Reds Diamonds (club giapponese). I nerazzurri, ancora in corsa sia per vincere lo scudetto che in Champions League e in Coppa Italia, non vogliono mollare nessuna competizione. A giugno proveranno ad andare fino in fondo anche al Mondiale per Club che si giocherà negli States. La kermesse verrà trasmessa da DAZN. Lautaro Martinez ha giocato con la piattaforma.

Lautaro Martinez risponde così sulle abilità dei colleghi

“RUBARE” – E la stessa piattaforma streaming ha chiesto al capitano dell’Inter Lautaro Martinez cosa ruberebbe ad alcuni suoi illustri colleghi. Queste le risposte del Toro: «A Mbappe ruberei la sua velocità. Ad Haaland la sua forza fisica, a Kane il suo colpo di testa, a Cavani il suo uno contro uno. A Vinicius il suo dribbling. A Messi? Tutto! Kvaratskhelia? Il suo uno contro uno in velocità, è troppo forte. A Julian Alvarez la sua mentalità. A Thuram? Il suo sorriso. A Suarez la sua forza fisica e la sua abilità nel segnare».