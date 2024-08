Lautaro Martinez per il rinnovo: «Orgoglioso di continuare all’Inter»

Lautaro Martinez ha firmato il rinnovo di contratto con l’Inter e rimarrà in nerazzurro fino al 2029. Il calciatore ha pubblicato una foto su Instagram.

ANNUNCIO – Il 12 agosto 2024 sarà ricordato per tantissimo tempo tra i tifosi dell’Inter. Questo è il giorno in cui capitan Lautaro Martinez ha rinnovato il suo contratto per il club nerazzurro, che così rimarrà il suo per altri cinque anni. Milano è casa per il Toro, che ha voluto fortemente la permanenza accettando un accordo da 9 milioni di euro a stagione. Il bomber ha pubblicato una foto per esprimersi a riguardo.

Lautaro Martinez ha scritto questo sotto le immagini: «Cari nerazzurri i nostri cuori continueranno a battere insieme. Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con la nostra Inter e sono orgoglioso di avere il privilegio di continuare ad indossare la fascia di capitano per difendere i nostri colori come ho sempre fatto sin dal giorno in cui sono arrivato a Milano. Ci aspetta una stagione lunga e abbiamo bisogno di tutti voi. Grazie mille per il supporto, l’affetto e l’amore che mi avete sempre dimostrato. Ci vediamo presto». Il countdown per l’inizio della stagione è agli sgoccioli, mancano pochi giorni alla prima giornata contro il Genoa.