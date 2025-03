Lautaro Martinez rimarca: «Il rispetto è la cosa principale. Razzismo si combatte uniti!»

Lautaro Martinez ha presentato la sua visione in merito ai valori che devono avere la prevalenza sul rettangolo di gioco, indicando inoltre le modalità da seguire per estirpare il razzismo nel calcio.

I VALORI – Lautaro Martinez si è pronunciato a DAZN su alcuni temi di cui si tende a parlare meno frequentemente nel mondo del calcio. Dopo una prima parte relativa all’Inter e al Mondiale per Club (potete trovarla qui), il calciatore nerazzurro ha infatti affrontato il discorso relativo ai valori che non devono mai mancare nel rapporto tra i calciatori: «Vi sono sempre 2-3 cose da rimarcare, ma questa è senza dubbio la più importante: unirsi e rispettarsi a vicenda, per accettare le opinioni altrui e consentire agli altri tifosi di esprimersi in libertà. Questo è il tema principale, esprimersi liberamente significa rispettare gli altri».

Lautaro Martinez sulla piaga del razzismo: un modo per affrontarla

LA CONVINZIONE – Lautaro Martinez ha così proseguito: «Razzismo? È un tema molto importante e delicato, che fa soffrire molte persone. I calciatori, le persone che condividono le giornate con noi, chi guarda il calcio, tutti dobbiamo essere uniti per far sì che non succedano più queste cose. Siamo tutti uguali e dobbiamo rispettarci a vicenda. Parlo come calciatore, ma anche come tifoso. Questa è la cosa principale».