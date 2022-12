Lautaro Martinez: «Rigore Olanda cambiato all’ultimo! Parlato con Messi…»

Lautaro Martinez dopo la vittoria del Mondiale con l’Argentina ha tenuto una conferenza stampa a Bahía Blanca, sua città di nascita, come omaggio per la vittoria della Coppa del Mondo, dopo aver ricevuto anche una targa ricordo.

RIGORE CON L’OLANDA – Lautaro Martinez in conferenza stampa spiega un retroscena riguardo il rigore calciato con l’Olanda: «Ero molto tranquillo, molto fiducioso. Avevo deciso di tirare nell’altro lato, però quando l’arbitro ha fischiato e ho preso la rincorsa mi sono fermato e ho visto che il portiere stava andando dall’altro lato. Ho cambiato in un secondo e l’ho mandata lì, è stata una grande felicità riuscire a portare la nazionale alle semifinali. Poi le discussioni col portiere sono normali durante le partite, ma dovevo essere concentrato».

DOPO LA VITTORIA – Lautaro Martinez dice di aver parlato con Lionel Messi dopo la vittoria dell Mondiale: «Cosa ho detto a Lionel Messi dopo il trionfo? Ho parlato molto con lui, sapevo cosa significava questo Mondiale per Leo. Sinceramente quello che genera nello spogliatoio e nel mondo del calcio, perché in tanti volevano che l’Argentina vincesse il titolo per lui, ha permesso che dessimo qualcosa in più come in Copa América. Ero felice, con lui ho avuto solo parole di apprezzamento per l’obiettivo raggiunto. Era molto difficile, soprattutto per come abbiamo iniziato i Mondiali, però poi abbiamo giocato sempre meglio».