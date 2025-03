Lautaro Martinez ricorda gli inizi: «Inter per me un sogno!»

Nel film “In arte Lautaro” il capitano dell’Inter Lautaro Martinez si è raccontato nella maniera più sincera possibile. Dagli inizi e l’esordio con i nerazzurri fino agli ultimi anni.

ARRIVO – Lautaro Martinez ha ricordato il suo approdo all’Inter: «Il giorno dell’arrivo a Milano è stato speciale. Arrivare in una società come l’Inter sicuramente è stato bellissimo, un sogno. Ho lavorato fin da piccolo in Argentina con la mia famiglia che non mi ha mai fatto mancare niente. Il sogno di noi calciatori sudamericani è arrivare in Europa, qui il calcio è importante. Con la storia che aveva l’Inter, quando dal primo momento mi hanno chiamato non ho dubitato un secondo. Sono cambiato molto a livello personale, ho cambiato paese e cultura ed ero solo all’inizio. L’Inter mi è stata molto vicina, ringrazio sempre dentro il corpo. L’affetto che mi hanno dimostrato è stato importante, ero sconosciuto, giovane, senza parlare la lingua, eppure mi sono sentito come a casa. Mi hanno messo a disposizione tutti per farmi stare bene»

Lautaro Martinez, i primi gol con l’Inter!

PRIME MARCATURE – Lautaro Martinez ha continuato: «Il gol con l’Atletico Madrid mi ha aiutato tanto. Era la seconda amichevole della mia carriera con l’Inter, c’erano i tifosi ed era importante la gara. Mi ha dato fiducia, ho capito da lì che sono arrivato. Era un bel gesto tecnico, la palla era alta e l’unico modo per arrivare era la sforbiciata. In allenamento avevo fatto un gol simile una settimana prima. Ero molto contento del gol così bello. Lautaro Martinez, il gol contro il Cagliari? Il mio primo con l’Inter, ricordo il boato di San Siro. Facevo molta panchina, l’ambiente era particolare. A San Siro la prima volta non si dimentica mai, quel gol è stato l’inizio del mio cammino. Essere in testa alla classifica marcatori degli stranieri dell’Inter vuole dire tanto, noi argentini siamo legati a questo club. Ho lavorato duro e si vede che ho fatto bene le cose»