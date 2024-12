Lautaro Martinez in cerca di risposte: un fattore può aiutare l’Inter

Lautaro Martinez non è riuscito a timbrare il cartellino nella sfida vinta dall’Inter con il punteggio di 3-1 contro il Parma, ma ha lavorato come sempre in fase difensiva. Un elemento può favorirne il ritorno ai livelli tradizionali.

LA PRESTAZIONE – Lautaro Martinez è andato tre volte vicino al gol, in Inter-Parma, senza però riuscire a concretizzare le occasioni create. L’errore su respinta errata di Zion Suzuki, il colpo di testa morbido parato dal portiere giapponese e la mancata zampata sull’ottimo assist di Joaquin Correa rappresentano tre cause che sono valse l’insufficienza in pagella al calciatore argentino. Ma se si analizza la prestazione nel suo complesso, resta comunque l’evidenza di una partecipazione continua al lavoro di recupero del pallone, come pienamente nelle corde del Toro.

Lautaro Martinez può pensare solamente all’Inter: un elemento da non sottovalutare!

LA SITUAZIONE – Lautaro Martinez e l’Inter potranno essere aiutate dal fatto che il prossimo impegno dell’Argentina vi sarà il 20 marzo, contro l’Uruguay, nel match valido per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Il capitano del club nerazzurro potrà quindi focalizzare la sua attenzione, sul piano professionale, esclusivamente sugli impegni con l’Inter, il cui numero non sarà per nulla esiguo.

MOLTI IMPEGNI – Tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana, i nerazzurri dovranno affrontare circa una decina di partite, vedendosi costretti a gestire al meglio le energie in vista dell’obiettivo di performare come auspicato in ogni competizione disputata. Un proposito, quest’ultimo, più facilmente realizzabile in presenza di un Lautaro Martinez nella miglior versione di se stesso.