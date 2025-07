IN – Lautaro Martinez resta? Risponde l’ag. Camano. E sul ritorno di Hakimi…

Anche Alejandro Camano fa il suo ingresso nella sede dell’Inter. Il procuratore rilascia brevi dichiarazioni sulla permanenza di Lautaro Martinez e fa una battuta sul ritorno a Milano di Achraf Hakimi.

IN SEDE – Pomeriggio trafficato in Viale della Liberazione. Dopo i dirigenti del Club Brugge, che stanno discutendo del futuro del giovane Aleksandar Stankovic, nella sede dell’Inter arriva anche Alejandro Camano. Il procuratore di Lautaro Martinez, ed anche di Achraf Hakimi, è stato immortalato all’entrata del quartier generale nerazzurro. Sorridente e disponibile con i presenti, l’agente ha risposto con un paio di battute alle domande poste sui suoi assisti. Il focus, ovviamente, è sulla permanenza del capitano nerazzurro a Milano e sul ritorno del marocchino nella sua ex squadra.

Il futuro di Lautaro Martinez e il suggestivo ritorno di Hakimi all’Inter: parla l’agente Camano

BATTUTE – Scesi l’uno contro l’altro nella funesta finale di Champions League dello scorso 31 maggio, Lautaro Martinez e Achraf Hakimi, oltre ad essere ex compagni di squadra, sono legati anche dall’agente in comune. Sul campione del PSG Camano ha dichiarato: «Sono molto contento per il momento che sta vivendo. Un suo ritorno all’Inter? Magari (ride, ndr)». Prima di sparire nei corridoi della sede dell’Inter, poi, il procuratore fa un cenno positivo alla domanda sul futuro in nerazzurro del suo assistito nerazzurro. Non c’è alcun dubbio, quindi, capitan Lautaro Martinez non si sposta da Milano. Ecco il video testimonanza.