Lautaro Martinez-Real Madrid: la posizione del club spagnolo

Il possibile accordo tra Inter e Real Madrid per Lautaro Martinez è la bomba di mercato rilanciata nelle ultime ore, ma rischia di diventare un caso. La posizione del club spagnolo pare sia di totale chiusura nei confronti dell’attaccante argentino dell’Inter

In queste ore ha cominciato a circolare una notizia bomba di mercato, ovvero il possibile accordo tra Inter e Real Madrid per la cessione di Lautaro Martinez (leggi qui). Dalla Spagna però non arrivano conferme, anzi, il giornale spagnolo “ABC”, citando fonti interne al Real Madrid, assicura che non c’è nessuna base per questa trattativa. Il Real Madrid avrebbe definito “assolutamente false” le voci assicurando che non avrebbe alcuna intenzione di ingaggiare l’attaccante dell’Inter o di affrontare qualsiasi operazione di mercato onerosa tenendo in conto l’importante calo di ricavi a causa dell’emergenza Covid.

fonte: abc.es