Lautaro Martinez gigantesco: raggiunto un altro argentino nei gol – CdS

Adesso l’ultimo atto a Monaco di Baviera. L’Inter vince in rimonta contro il Barcellona, e lo fa grazie anche a un super Lautaro Martinez che stringe i denti – scrive il Corriere dello Sport – e si regala la finale di Champions League.

PRESENTE – L’Inter come Lautaro Martinez. Prima la gioia, poi la sofferenza e infine di nuovo la gioia di godersi il sogno più bello portato a termine. Come scritto dal Corriere dello Sport nell’edizione di oggi, Lautaro Martinez se non per il gol e forse – aggiungeremmo – la spizzata per il rigore, non è riuscito a imporsi per come voleva. L’argentino, sul piano fisico, ha dato tutto quello che poteva dopo aver passato una settimana complicata. Rimasto in campo per 71′ minuti, alla fine ha dovuto abdicare il posto a Taremi e soffrire insieme a tutti gli interisti dalla panchina. Nell’occasione che gli è capitata tra i piedi però, Lautaro Martinez non ha sbagliato e ha spinto dolcemente in porta la palla crossata dal solito Dumfries.

Lautaro Martinez, onnipresente contro il Barcellona! Poi la sofferenza in panchina

GOL – Per l’attaccante argentino quello di ieri è stato il nono gol in Champions League quest’anno: una rete che fa eguagliare il record di Hernan Crespo nell’edizione 02/03. Se da un lato Crespo ci riuscì in 989′ minuti, l’attuale capitano dell’Inter ha raggiunto i nove gol in soli 756 minuti, con una media di un gol a partita quasi, uno ogni 85′ minuti. In gol in tutte le partite più importanti, Lautaro Martinez sarà uno di quegli attaccanti che saranno raccontati ai posteri. Lautaro Martinez, nonostante la settimana complicata, ha voluto essere titolare a tutti i costi. Dopo i tanti gol tra girone e semifinale, adeso manca il tassello più importante, ribadisce il Corriere dello Sport. ispetto a due anni fa il Toro avrà l’occasione di rifarsi, di trascinare ancora la sua Inter per conquistare l’unico trofeo che gli manca in bacheca.

Fonte: di Giorgio Coluccia – Corriere dello Sport