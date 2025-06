Lautaro Martinez ricorda: «Il Racing mi ha formato! Spero di tornare in futuro»

Lautaro Martinez ha incontrato i giovani del Racing Club, squadra nella quale si è fatto ammirare come uno degli astri nascenti del calcio sudamericano. Nel corso della visita, il Toro ha ricordato l’importanza di quella tappa nella sua crescita.

IL LEGAME – Lautaro Martinez è il leader, in campo e fuori, che rappresenta oggi anche grazie agli anni trascorsi al Racing. Di ciò l’argentino è estremamente consapevole, come comprovato dalle sue parole durante la visita ai giovani del Club sudamericano condotta insieme al Presidente Diego Milito. Il capitano dell’Inter, infatti, non ha nascosto il valore che ha acquisito l’avventura al Racing nel suo percorso di maturazione personale: «È sempre bello tornare qui, si spera che un giorno possa tornare su questo campo. Forse non sono diventato il miglior giocatore, ma di sicuro questo ambiente mi ha reso una persona migliore».

Lautaro Martinez su un valore fatto proprio prima e dopo il Racing: il rispetto

IL VALORE – Lautaro Martinez ha poi proseguito ricordando il cardine su cui si fonda la sua vita personale e professionale: «La mia infanzia non è stata facile. Mio padre non c’era mai, lavorava tutto il giorno. Quando era a casa, però, la prima cosa che mi insegnava era il rispetto. La sua convinzione, infatti, era che il rispetto, nel calcio e nella vita, fosse tutto».