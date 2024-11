Lautaro Martinez e quel paradossale 249: chance Inter-Venezia – CdS

Lautaro Martinez sta piano piano ritrovando la sua forma ideale, dopo un avvio di stagione molto claudicante. Ma il gol in campionato a San Siro sta diventando una chimera. Inter-Venezia è un’occasione da non lasciarsi scappare.

TANTI GIORNI – Sono passati 249 giorni dall’ultimo gol in campionato di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter a San Siro. Una marea. L’ultimo sigillo in Serie A davanti al proprio pubblico è datato addirittura 28 febbraio, recupero di Inter-Atalanta 4-0. Da lì in avanti, un lungo digiuno che dura fino ad oggi. In verità di mezzo c’è stato il gol in Champions League nel 4-0 alla Stella Rossa. Ma appunto la Stella Rossa, dunque in Champions League. In campionato il digiuno non si è ancora fermato e Inter-Venezia sarà un’occasione da non lasciarsi scappare per il Toro, settimo nella classifica del Pallone d’Oro.

Lautaro Martinez punta Inter-Venezia per interrompere il digiuno

NUMERI – Il dato 249 è ovviamente paradossale quando si parla di Lautaro Martinez, fresco vincitore del Golden Foot e settimo nell’ultima classifica del Pallone d’Oro. Se l’inizio di stagione di Lautaro è stato molto complicato, ultimamente le cose sembrano essere migliorate: nel complesso il capitano dell’Inter ha messo a referto quattro gol e due assist in Serie A. E tre delle quattro reti segnate, tra l’altro, sono state decisive per regalare all’Inter due vittorie e sei punti: la doppietta di Udine e il timbro di Roma. Sul fattore incisività non ci sono dubbi: Lautaro Martinez sta tornando. Ma ora serve segnare davanti ai propri tifosi, stasera Inter-Venezia sarà una grande chance. I lagunari hanno la peggior difesa in trasferta del campionato con 13 gol subiti.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Di Gioia