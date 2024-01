Lautaro Martinez non si accontenta e punta altri record con l’Inter

Lautaro Martinez è ufficialmente l’ottavo miglior marcatore della storia dell’Inter. A parimerito col connazionale (ed ex compagno) Mauro Icardi, a quota 124 gol. Tuttavia il Toro punta già altri record in nerazzurro.

SPLENDIDA ABITUDINE – Ogni partita impone di aggiornare i record di Lautaro Martinez in maglia Inter. Che scopre nella Fiorentina un avversario ideale per le sue pietre miliari nerazzurre. La scorsa stagione contro i viola aveva raggiunto le 100 reti con l’Inter, tra l’altro nella finale di Coppa Italia poi vinta. E con ieri il conto si aggiorna a 124 gol totali. Uno in più di Christian Vieri, raggiunto non più tardi di lunedì scorso, nella finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Gli stessi di Mauro Icardi, ora affiancato all’ottavo posto della classifica dei migliori marcatori di sempre dell’Inter. Tuttavia siamo solo a fine gennaio, pertanto altri record si stagliano davanti al Toro.

PANE QUOTIDIANO – In questa Serie A, Lautaro Martinez sta mantenendo una media perfetta, 19 gol in altrettante partite. E già a dicembre, grazie al gol del vantaggio in casa della Lazio (0-2), è entrato nella top100 dei migliori marcatori di sempre del campionato italiano. In totale sono 98 i gol del Toro in Serie A, tutti in maglia Inter ovviamente. Ma il 10 nerazzurro non punta solo la quota magica delle 100 reti in A. In questa classifica “interna”, si trova ancora dietro a Vieri, che ha 103 reti in A con l’Inter, e Icardi, a quota 111. Numeri alla portata di Lautaro Martinez, che nel frattempo punta già il prossimo obiettivo nella classifica generale.

CLASSIFICA DA SCALARE – Raggiunto Icardi a 124 gol totali con l’Inter, ora Lautaro Martinez può concentrarsi sul prossimo “ostacolo” da superare. Al capitano nerazzurro serviranno almeno altre 10 reti per diventare il settimo miglior marcatore di sempre della Beneamata. Superando così Istvan Nyers, saldo a quota 133 reti dal 1954, settant’anni fa. Se Lautaro Martinez riuscisse nell’impresa, non solo salirebbe al settimo posto della classifica all time dei marcatori cannonieri. Ma diventerebbe anche il miglior cannoniere straniero di sempre dell’Inter. Un traguardo davvero storico, che funge da doppio stimolo per il Toro, focalizzato innanzitutto sull’obiettivo collettivo.