Lautaro Martinez prioritÃ  Barcellona. A settembre nuovo assalto: il piano

Lautaro Martinez priorità Barcellona. A settembre nuovo assalto: il piano

Il dossier Lautaro Martinez resta sempre in primo piano sul tavolo del Barcellona che tra non molto intendere lanciare una nuova offensiva in casa Inter

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, Lautaro Martinez rimarrebbe in cima alla lista degli obiettivi estivi del Barcellona. Nella mente del club blaugrana dovrebbe essere l’attaccante dell’Inter l’erede di Luis Suarez. Tuttavia non sarebbe certo che l’attaccante uruguaiano faccia le valigie già adesso. Infatti la punta potrebbe lasciare la Catalogna l’anno prossimo, quando scadrà il suo contratto, visto che avrebbe dichiarato di accettare anche di fare da rincalzo la prossima stagione. Sta di fatto, che la società catalana non avrebbe comunque intenzione di mollare l’argentino.

TRATTATIVA – A quest’ultimo la clausola rescissoria da 111 milioni di euro è scaduta lo scorso 15 luglio, ma questo fatto non avrebbe fatto cambiare idea ai dirigenti nerazzurri. Questi ultimi continuerebbero a richiedere la medesima cifra per dire addio all’ex Racing. Una richiesta che il Barça non avrebbe intenzione di soddisfare, cercando invece di inserire uno o più giocatori per abbassare la base di cash.

TEMPI – Tuttavia prima di questo discorso, il Barcellona dovrebbe ridurre il peso degli ingaggi nel suo bilancio cedendo dei calciatori. L’offensiva in casa meneghina sarebbe dunque prevista per settembre. L’ultima proposta della squadra spagnola ammonterebbe a 70 milioni più Junior Firpo, valutato da quest’ultima 41 milioni di euro circa per raggiungere appunto i 111 milioni richiesti dai milanesi. Il piano B dei vertici iberici sarebbe rappresentato da Memphis Depay del Lione, vecchia conoscenza del nuovo allenatore della formazione blaugrana, Ronald Koeman, ma l’olandese darebbe appunto solo un’alternativa al sudamericano.