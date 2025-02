Lautaro Martinez e la presunta bestemmia tra Napoli-Inter e Figc – TS

Non si spegne il caso legato alla presunta bestemmia di Lautaro Martinez al termine della partita tra Juventus e Inter. La Figc indaga a due giorni da Napoli-Inter.

CERCASI AUDIO – La presunta bestemmia di Lautaro Martinez continua a far parlare di sè. A due giorni da Napoli-Inter, infatti, il procuratore della Figc Chinè si è messo all’opera per cercare l’ipotetico audio che incastri l’attaccante dell’Inter. Una settimana fa, lo stesso Toro era stato ritenuto “non colpevole” dal Giudice Sportivo, vista anche la mancanza di un audio a supporto delle immagini, che ovviamente non possono dimostrare la pronuncia della presunta bestemmia. E lo stesso Lautaro Martinez, al termine di Inter-Genoa, si era espresso in merito alle polemiche sorte nel post dell’Allianz Stadium.

La Figc indaga sulla presunta bestemmia di Lautaro Martinez ma Napoli-Inter non è a rischio

RISCHIO E PRECEDENTI – L’Inter comunque appare molto tranquilla, spiega Tuttosport, e ripone ampia fiducia su Lautaro Martinez. Intanto, la procura della Figc sta indagando. Il capitano nerazzurro non salterà assolutamente Napoli-Inter, ma se dovesse essere confermata la bestemmia allora arriverebbe una giornata di squalifica. Ipoteticamente, potrebbe saltare una tra Monza o Atalanta. Ci sono comunque dei precedenti. Cristante, nella scorsa stagione, non venne squalificato appunto perché mancava l’audio. Mentre Buffon, nel 2021 e con gli stadi vuoti, venne squalificato grazie ad un video circolato sul web. Infatti, la bestemmia era sfuggita alle telecamere delle emittenti televisive.