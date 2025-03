Lautaro Martinez presto a Milano! L’Inter vuole vederci chiaro dopo l’infortunio

Lautaro Martinez è pronto a fare ritorno a Milano nel fine settimana, dopo aver lasciato il ritiro dell’Argentina a causa di un problema muscolare al bicipite femorale sinistro. L’Inter è già stata informata della situazione, ma lo staff medico vuole valutare in prima persona l’entità del problema e studiare un piano di recupero idoneo.

ACCERTAMENTI – Lo staff medico dell’Inter, già in contatto con quello dell’Argentina, analizzerà con attenzione le condizioni di Lautaro Martinez per capire se si tratta di un semplice affaticamento o di una lesione muscolare più seria. Nel primo caso, il rientro potrebbe avvenire in tempi brevi, magari già per la partita contro l’Udinese. Se invece venisse confermata una lesione più profonda, il rischio sarebbe quello di doverlo tenere fuori più a lungo, mettendo in dubbio anche la sua presenza nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan. L’Inter non ha intenzione di prendere alcun rischio, anche perché Lautaro è stato impiegato senza sosta fin dall’inizio della stagione. Una breve pausa potrebbe rivelarsi utile per consentirgli di recuperare nel migliore dei modi e tornare in campo al massimo della condizione.

Momento cruciale della stagione per l’Inter

TRASCINATORE – Lautaro Martinez è uno dei leader indiscussi della squadra, sempre pronto a dare il massimo in ogni allenamento e partita. Anche in questa circostanza, il capitano nerazzurro seguirà con attenzione le indicazioni dello staff medico per tornare il prima possibile a disposizione di Simone Inzaghi. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti più precisi sulle sue condizioni, con le visite mediche che saranno decisive per comprendere l’effettiva gravità del problema.