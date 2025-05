Lautaro Martinez si preserva per la finale? Il piano dell’Inter – CdS

C’è un Lautaro Martinez da gestire al meglio, in modo tale che possa arrivare alla finale di Champions League tirato a lucido. L’Inter ha già un piano sia per lui che per altri tre.

PRESERVARE – Lautaro Martinez è il simbolo in tutto e per tutto di questa Inter che non molla mai. Un capitano e leader vero, che ha messo la squadra e il gruppo prima della sua salute. Dopo il primo tempo di Barcellona sembrava perso, ma una settimana dopo, con appena 45′ sulle gambe, ha tirato fuori una prestazione da urlo sbloccando il risultato e conquistandosi un calcio di rigore. Ora giustamente va preservato e gestito in vista della finale di Champions League col PSG il prossimo 31 maggio. Contro il Torino non ci sarà e anche per le restanti due partite di campionato verrà utilizzato col misurino da Simone Inzaghi.

Non solo Lautaro Martinez, l’Inter gestirà anche altri tre giocatori

ALTRI TRE – Ma non sarà solo Lautaro Martinez ad essere gestito in casa Inter. Bisogna infatti prendersi cura anche delle gambe e del fisico di Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Francesco Acerbi. Tre uomini, che tra andata e ritorno, hanno dato una “piccola” mano all’Inter contro il Barcellona. È plausibile, quindi, che per le restanti tre partite di campionato, vada in campo la cosiddetta Inter B o quasi. Insomma, diversi titolari, giustamente, rifiateranno un po’ per presentarsi al meglio a Monaco di Baviera, senza tralasciare però la corsa scudetto. Qualche speranza ancora permane.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno