Lautaro Martinez premiato miglior atleta straniero in Italia! Tutti i premi

Lautaro Martinez ha ricevuto un importante riconoscimento per la sua brillante carriera e l’impatto avuto nel calcio italiano. Il capitano dell’Inter è stato insignito del Premio Stampa Estera 2025 come Miglior Atleta Straniero in Italia.

ENORME RICONOSCIMENTI – Lautaro Martinez premiato come miglior atleta straniero in Italia, un riconoscimento assegnato annualmente dall’Associazione della Stampa Estera in Italia a quegli sportivi che si sono distinti per meriti tecnici e comportamentali nel panorama nazionale. Il Toro, simbolo e leader tecnico dei nerazzurri, è stato celebrato non solo per le sue prestazioni sul campo, ma anche per la sua crescita come figura di riferimento nel calcio italiano. Il Premio Stampa Estera 2025 ha reso omaggio anche ad altre eccellenze dello sport italiano. Il Premio Atleta dell’Anno è stato assegnato alla Nazionale Italiana Femminile di Pallavolo, fresca vincitrice della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Non solo Lautaro Martinez: tutti gli altri premi in Italia

ALTRI NOMI – . Il Premio Miglior Atleta Paralimpico è andato a Simone Barlaam, del gruppo sportivo Fiamme Oro, autentico protagonista nella vasca alle Paralimpiadi. Grande riconoscimento anche per Jasmine Paolini, premiata come Atleta Rivelazione dopo lo storico oro olimpico nel doppio di tennis a Parigi 2024, in coppia con Sara Errani. Infine, Manuel Bortuzzo, anch’egli appartenente alle Fiamme Oro e medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi, ha ricevuto il Premio Speciale per la sua tenacia e il suo esempio sportivo. Emozionante anche il tributo a Claudio Ranieri, cui è stato conferito il Premio alla Carriera, dopo l’ultima impresa con la Roma.