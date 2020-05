Lautaro Martinez pone le sue condizioni all’Inter: messaggio alla dirigenza

Lautaro Martinez sempre più determinato a lasciare l’Inter, ma solo per il Barcellona. Secondo quanto rivelato dal Mundo Deportivo, l’attaccante argentino ha mandato un messaggio molto chiaro alla dirigenza nerazzurra. Di seguito tutti i dettagli

CONDIZIONI – Lautaro Martinez è sempre più determinato a lasciare Milano per andare al Barcellona del connazionale Lionel Messi. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, l’attaccante nerazzurro ha posto le sue condizioni alla dirigenza dell’Inter: né Manchester City, né Paris Saint-Germain ma solo il Barcellona. Se non dovesse andare in porto la trattativa, Lautaro preferisce rimanere all’Inter con tutti gli adeguamenti contrattuali del caso. Il giornale spagnolo, inoltre, sottolinea come non esista alcun limite fissato a metà giugno per la fine delle negoziazioni tra i due club.

Fonte: mundodeportivo.com – Sergi Solé