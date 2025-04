Lautaro Martinez, Parma o Bayern Monaco: il piano dell’Inter – CdS

Lautaro Martinez tra Parma e Bayern Monaco. L’Inter spera di recuperare il suo capitano e attaccante principe, out dalla sosta per le nazionali.

PIANO – Prima Parma e poi Monaco di Baviera, dopo il pareggio nel derby di Coppa Italia (semifinale di andata 1-1), l’Inter di Simone Inzaghi è pronta a rituffarsi immediatamente sui prossimi due importantissimi impegni. E l’obiettivo ad Appiano Gentile è quello di recuperare Lautaro Martinez. Il capitano e attaccante argentino, scopertosi infortunato in patria con la maglia della Seleccion, ha iniziato un programma di recupero per essere al 100% in campo contro il Bayern Monaco, andata dei quarti di finale di Champions League. In casa Inter si lavora ad un piano: ossia convocarlo per il Tardini di Parma in modo tale da fargli fare un piccolo spezzone. Insomma, una sorta di tagliando prima della grande sfida dell’Allianz Arena.

Lautaro Martinez corre per l’Inter tra Parma e Bayern Monaco

TAGLIANDO – Quindi, questi giorni saranno importanti per Lautaro Martinez, che dovrà essere in gruppo alla vigilia per strappare quantomeno uno posto tra i convocati di Parma-Inter. L’argentino, out dal post Atalanta, ha saltato le sfide contro Udinese e Milan. Fargli fare un breve spezzone al Tardini, magari nella seconda parte della ripresa, potrebbe essere l’ideale in vista del match col Bayern Monaco. Il Toro corre per la sua Inter.

