Lautaro Martinez, parla l’agente: «Lautaro è felice a Milano e all’Inter!»

Il procuratore di Lautaro Martinez, intervistato da TuttoSport ha parlato in breve di lui e ha detto la sua sul caso Dusan Vlahovic.

FUTURO – Il procuratore di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, su TuttoSport è stato interrogato insieme ad altri procuratori sportivi, in merito alla situazione Vlahovic: «Non conosco la sua situazione al dettaglio, ma parliamo di un attaccante veloce, tecnico e forte. Può giocare in qualsiasi big! La Juventus è una grande squadre, sicuramente sarebbe bello se restasse in Italia».

SU LAUTARO – In chiusura l’agente del giocatore ha parlato anche del numero 10 nerazzurro nonché suo assistito «Lautaro Martinez è molto felice a Milano e all’Inter».

FONTE: TuttoSport – Filippo Cornacchia e Fabio Riva